صفقة استحواذ محتملة لـ"أدنوك" الإماراتية على شركة برازيلية مقابل 7.6 مليار دولار

قفزت أسهم شركة "براسكم البرازيلية للبتروكيماويات" في تعاملات الجمعة وسط أنباء عن اعتزام شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) تقديم عرض مشترك للاستحواذ عليها بالاشتراك مع شركة "أبولو لإدارة الأصول" ومقرها الولايات المتحدة.

وأفادت صحيفة "فولها دي ساو باولو" البرازيلية، بأن أدنوك تجهز عرضا لشراء "براسكم" بما يصل إلى 37.5 مليار ريال برازيلي (7.59 مليار دولار).

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وأضافت الصحيفة أنه بموجب العرض ستحصل "أدنوك" على حصة مسيطرة في براسكم وأنها تعتزم دفع علاوة نسبتها 135% على سعر السهم، وهو ما سيجعل الصفقة بسعر 47 ريالا برازيليا للسهم، وفق رويترز.

وقالت "نوفونور" المساهم المسيطر على "براسكم" في إشعار للبورصة إنها لم تتلق أي عرض للاستحواذ على "براسكم". وتتشارك "نوفونور" السيطرة على الشركة مع شركة "بتروبراس" للنفط التي تديرها الدولة.

وارتفع سهم "براسكم"، الذي قفز أكثر من 40% في وقت سابق أمس الجمعة، بنسبة 27.4% إلى 24.49 ريال في أواخر التعاملات المسائية.