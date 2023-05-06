ارتفاع حاد لأسهم وول ستريت بدعم نتائج "أبل".. و"داو جونز" يصعد 540 نقطة

أغلقت الأسهم الأميركية على ارتفاع حاد في تعاملات الجمعة مع قفزة لأسهم أبل بعد نتائج قوية في حين أشارت بيانات الوظائف الأميركية إلى متانة سوق العمل.

وهدأت نتائج "أبل" أيضا مخاوف المستثمرين القلقين من حدوث ركود. وكانت أسهم الشركة المنتجة لهواتف "آيفون" هي الدافع الإيجابي الرئيسي للمؤشرات الرئيسية الثلاثة بسوق الأسهم الأميركية.

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وأظهر تقرير أصدرته وزارة العمل الأميركية، تسارع وتيرة نمو الوظائف في أبريل/نيسان وزيادة الأجور مما يشير إلى استمرار قوة سوق العمل بالرغم من رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة في الآونة الأخيرة، وفق "رويترز".

وأغلق المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" مرتفعا 74.55 نقطة، أي 1.84%، عند 4135.77 نقطة، إلا أن المؤشر انخفض 0.8% خلال الأسبوع.

وزاد المؤشر "ناسداك المجمع" 264.67 نقطة، أو 2.21%، إلى 12231.07 نقطة، فيما ارتفع المؤشر بنسبة 0.07% على أساس أسبوعي.

وصعد المؤشر "داو جونز الصناعي" 541.01 نقطة، أو 1.63%، إلى 33668.75 نقطة، بينما تراجع 1.25% خلال الأسبوع.

وأعلنت شركة "أبل"، عن إيرادات وأرباح ربع سنوية أعلى من توقعات وول ستريت، مع ارتفاع مبيعات "آيفون" وتراجع مبيعات الأجهزة القابلة للارتداء أقل مما كان يخشى المحللون.

وتراجعت الأرباح الفصلية لشركة "أبل" بنحو 3% إلى 24 مليار دولار لكنها جاءت أفضل من توقعات المحللين.

قالت "أبل" إن مبيعاتها للربع الثاني من العام المالي المنتهي في الأول من أبريل/نيسان انخفضت 2.5% إلى 94.84 مليار دولار، متجاوزة توقعات المحللين بانخفاضها 4.4% إلى 93 مليار دولار، وفقا لبيانات رفينيتيف. وكانت الأرباح ثابتة عند 1.52 دولار للسهم، مقارنة بتقديرات بانخفاضها 5.7% إلى 1.43 دولار للسهم، بحسب بيانات "رفينيتيف".