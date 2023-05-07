سوق الأسهم السعودية ترتفع بفضل نتائج الشركات

أغلقت سوق الأسهم السعودية مرتفعة اليوم الأحد، مدعومة بإعلان مجموعة من الشركات أرباحا قوية غير أن البورصة المصرية واصلت خسائرها.

وصعد المؤشر السعودي 1.2% مدعوما بارتفاع سهم البنك السعودي البريطاني 6%، مسجلا أكبر مكاسبه خلال الجلسة منذ ديسمبر/كانون الأول 2021 بعد ارتفاع حاد في أرباحه للربع الأول.

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وأعلن البنك أرباحا صافية فصلية قدرها 1.77 مليار ريال (471.99 مليون دولار) ارتفاعا من مليار ريال قبل عام، وفق رويترز.

ومن بين الرابحين الآخرين سهم عملاق النفط أرامكو السعودية الذي صعد 2%.

ونما اقتصاد المملكة 3.9% على أساس سنوي في الربع الأول من العام الحالي، وفقا لتقديرات حكومية أولية للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نُشرت اليوم الأحد.

وارتفع المؤشر القطري 0.3% مع صعود سهم مصرف قطر الإسلامي 2.7%.

لكن سهم صناعات قطر انخفض 1.1% قبل إعلان نتائج أعمال الشركة، وهو ما حد من مكاسب المؤشر.

وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر الأسهم القيادية المصري 0.4% مسجلا خسائر للجلسة الخامسة على التوالي مع هبوط سهم الشرقية للدخان 1.8%.

وخفضت وكالة فيتش أمس السبت التصنيف الائتماني لمصر إلى ‭‭B‬‬ مع نظرة مستقبلية سلبية، مشيرة إلى زيادة المخاطر المالية الخارجية.