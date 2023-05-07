نمو الأرباح الفصلية لمجموعة"سليمان الحبيب" 25 % إلى 489 مليون ريال

حققت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية نموا في صافي الربح بعد الزكاة والضرائب في الربع الأول من العام 2023م بنسبة 25.29% ليبلغ 489.27 مليون ريال سعودي مقارنة بـ 390.50 مليون ريال سعودي خلال الربع المماثل من العام السابق.

وقالت الشركة في بيان لـ" تداول السعودية" إن السبب في زيادة صافي الربح يعود بشكل رئيسي إلى نمو الإيرادات بنسبة 15.87% في الربع الأول من العام 2023م لتصل إلى 2.306 مليار ريال سعودي وبزيادة قدرها 316.01 مليون ريال سعودي مقارنة بـ 1.99مليار ريال سعودي خلال الربع المماثل من العام السابق، وذلك نتيجة لاستمرار النمو في القطاعات التشغيلية للمجموعة.

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وأوضحت الشركة أن النمو في الإيرادات خلال الربع الأول من العام 2023م يعود بشكل رئيسي لقطاع المستشفيات نتيجة النمو في أعداد المراجعين وكذلك الزيادة في نسب الإشغال في أقسام التنويم، كما ارتفعت مبيعات قطاع الصيدليات مقارنة بنفس الربع المماثل من العام السابق نتيجة النمو في أعداد المراجعين.

كما ارتفع الربح قبل الاستهلاك والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب (EBITDA) خلال الربع الأول من العام 2023م حيث بلغ 622.8 مليون ريال سعودي وبنسبة نمو 19.65% مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، و ارتفعت نسبة الهامش لتصل إلى 27% مقارنة بـ 26.15% الربع المماثل من العام السابق.

وذكرت الشركة أن صافي الدخل خلال الربع الأول من العام 2023م سجل ارتفاعا بنسبة 25.29% ، ليبلغ 489.27 مليون ريال سعودي وبارتفاع في نسبة هامش صافي الدخل بمقدار 1.60% حيث بلغت 21.21% مقارنة بـ 19.61% خلال الربع المماثل من العام السابق، حيث ارتفع صافي الدخل مدفوعًا بنمو الإيرادات، نتيجة الزيادة في أعداد المراجعين ونسب الإشغال في أقسام التنويم.

أشارت إلي ارتفاع صافي الدخل العائد لمساهمي الشركة للربع الأول من العام 2023م بنسبة 10.82% مقارنة بالربع الرابع من العام 2022 ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 2.36%.