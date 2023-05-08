الأسهم الصينية تسجل أعلى مستوى لها في 10 أشهر مع انتعاش الاستهلاك

ارتفعت الأسهم الصينية في تعاملات اليوم الاثنين، بدعم من أسهم البنوك والطاقة مع انتعاش قطاع الخدمات في البلاد.

وسجل مؤشر شنغهاي مكاسب خلال الجلسة بأكثر من 1.5% ليتجاوز مستوى 3400 نقطة، أعلى مستوى في 10 أشهر.

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يُذكر أن نصيب الفرد من الاستهلاك زاد بـ 5.4% على أساس سنوي في الربع الأول، وهو ما ساعد في انتعاش قطاع الخدمات، بحسب تقرير بنك "غولدمان ساكس".