الأسواق العالمية
الأسهم الصينية تسجل أعلى مستوى لها في 10 أشهر مع انتعاش الاستهلاك
بدعم من أسهم البنوك والطاقة
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ارتفعت الأسهم الصينية في تعاملات اليوم الاثنين، بدعم من أسهم البنوك والطاقة مع انتعاش قطاع الخدمات في البلاد.
وسجل مؤشر شنغهاي مكاسب خلال الجلسة بأكثر من 1.5% ليتجاوز مستوى 3400 نقطة، أعلى مستوى في 10 أشهر.
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يُذكر أن نصيب الفرد من الاستهلاك زاد بـ 5.4% على أساس سنوي في الربع الأول، وهو ما ساعد في انتعاش قطاع الخدمات، بحسب تقرير بنك "غولدمان ساكس".
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