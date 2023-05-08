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الأسواق العالمية

الأسهم الصينية تسجل أعلى مستوى لها في 10 أشهر مع انتعاش الاستهلاك

بدعم من أسهم البنوك والطاقة

دبي - العربية.نت
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ارتفعت الأسهم الصينية في تعاملات اليوم الاثنين، بدعم من أسهم البنوك والطاقة مع انتعاش قطاع الخدمات في البلاد.

وسجل مؤشر شنغهاي مكاسب خلال الجلسة بأكثر من 1.5% ليتجاوز مستوى 3400 نقطة، أعلى مستوى في 10 أشهر.

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يُذكر أن نصيب الفرد من الاستهلاك زاد بـ 5.4% على أساس سنوي في الربع الأول، وهو ما ساعد في انتعاش قطاع الخدمات، بحسب تقرير بنك "غولدمان ساكس".

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