الإسترليني عند أعلى مستوى له في أكثر من عام مقابل الدولار
تترقب الأسواق قرار بنك إنجلترا للفائدة يوم الخميس
سجل الجنيه الإسترليني أعلى مستوى له في أكثر من عام مقابل الدولار، حيث بدأ الدولار الأسبوع تحت الضغط، وسط مراهنة المتداولين على أنه ربما يكون قد بلغ ذروته جنبًا إلى جنب مع أسعار الفائدة الأميركية.
وسجل الإسترليني مستويات 1.2668 دولار، وهي أعلى مستوى منذ أبريل 2022.
وتترقب الأسواق قرار بنك إنجلترا المتعلق بالسياسة النقدية، والتي من المقرر أن يعلن عنها يوم الخميس.
تشير التوقعات إلى احتمالية رفع بنك إنجلترا الفائدة إلى 4.5% في اجتماع مايو، بما يتناسب مع الزيادات التي قام بها كل من الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي، حيث يحاول بنك إنجلترا محاربة التضخم.
ومن المقرر أن يكون هذا هو الارتفاع الثاني عشر على التوالي للبنك، حيث شهدت الأسواق ارتفاع الفائدة في البلاد بـ 4.4 نقطة مئوية منذ ديسمبر/كانون الأول 2021 وهي أكبر زيادة في المعدلات منذ عام 1989.
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