اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
بيتكوين

عملة "بيتكوين" تتراجع 4% بعد مشاكل سحوبات

هبطت دون مستويات 28 ألف دولار

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعادت منصة "باينانس" تفعيل طلبات سحب عملة "بيتكوين" من منصتها بعد أن كانت أوقفتها لمرتين خلال 12 ساعة.

وكانت منصة "باينانس" قد أوقفت سحوبات العملاء من عملة "بيتكوين" بسبب "ازدحام شبكة "بلوك تشين" الخاصة بالعملة، قبل أن تعلن في وقت لاحق اليوم الاثنين استئناف العمليات بعد رفع الرسوم على المعاملات.

مادة اعلانية

وتراجع سعر عملة "بيتكوين" بأكثر من 4%، صباح اليوم الاثنين لتهبط دون مستويات 28 ألف دولار.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
السلطات السودانية تناشد الأمم المتحدة بالتدخل لمساعدة العالقين في بورتسودان السلطات السودانية تناشد الأمم المتحدة بالتدخل لمساعدة العالقين في بورتسودان
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط