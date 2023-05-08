عمومية "الأهلي السعودي" تعتمد زيادة رأس المال 34% إلى 60 مليار ريال

أعلن البنك الأهلي السعودي عن موافقة الجمعية غير العادية للمساهمين على زيادة رأسمال البنك إلى 60 مليار ريال أو بنسبة 33.99%، عن طريق منح أسهم مجانية بواقع سهم لكل 3 أسهم تقريبا.

وأضاف البنك في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، أن الجمعية وافقت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 6% من رأس المال (ما يعادل 0.6 ريال للسهم) عن النصف الثاني 2022.

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ويصل إجمالي التوزيعات النقدية عن النصف الثاني من العام الماضي نحو 2.68 مليار ريال، بينما يرتفع إجمالي التوزيعات للعام 2022 ككل إلى 7.61 مليار ريال بما يعادل 17% بواقع 1.7 ريال للسهم.

وسيرتفع رأسمال البنك من 44.78 مليار ريال موزعة على 4.47 مليار سهم، إلى 60 مليار ريال موزعة على 6 مليارات سهم بقيمة اسمية 10 ريال للسهم الواحد.

وتهدف زيادة رأس المال إلى تعزيز مكانة البنك المالية بما يسهم في تحقيق أهدافه الاستراتيجية.

وأوضح البنك أن تمويل زيادة رأس المال بواقع 15.22 مليار ريال من حساب الأرباح المبقاة.

وافقت الجمعية أيضا على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشـكل نصف سـنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2023.

وذكر البنك أن العمومية أقرت أيضاً شراء البنك لعدد من أسهمه وبحد أقصى 10 ملايين سهم من أسهمه بهدف تخصيصها لموظفي البنك ضمن برنامج أسهم الموظفين، وسيتم تمويل الشراء عن طريق الموارد الذاتية للبنك، وتضمنت الموافقة تفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشـراء خلال فترة أقصاها 12 شـهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية.

وقال البنك إنه سيحتفظ بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد على 10 سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى لحين تخصيصها للموظفين المستحقين، وبعد انقضاء هذه المدة سيتبع البنك الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

وأفادت "تداول السعودية"، بأنه سيتم احتساب نسبة التذبذب لسهم البنك على أساس سعر 37.05 ريال لهذا اليوم الاثنين الموافق 8 مايو 2023، وإلغاء الأوامر القائمة.

ولفتت "تداول" إلى أن شركة مركز إيداع الأوراق المالية ستقوم بإضافة أسهم المنحة في محافظ المساهمين قبل بداية تداول يوم الأربعاء الموافق 10 مايو 2023.