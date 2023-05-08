"البحر الأحمر الدولية" تدرس طرحاً عاماً محتملاً في السوق السعودية
التركيز الرئيسي للشركة الآن هو إنشاء تدفق للإيرادات يساعد في تعزيز القيمة
تدرس شركة البحر الأحمر الدولية طرحا عاما محتملا بحلول عام 2026 في سوق الأسهم السعودية.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة جون باغانو، إنه سيكون هناك نوع من التوجه نحو السوق العام سواء كان طرحاً عاماً أولياً أو تأسيساً لصندوق "REIT".
وأضاف باغانو، أن الشركة تجري محادثات مبكرة مع البنوك والمساهمين في هذا الشأن، مشيرا إلى أن تلك العملية قد تتم بحلول عامي 2026 أو 2027 وذلك بمجرد تشغيل الفنادق لمدة عامين تقريباً.
وأوضح الرئيس التنفيذي للبحر الأحمر للتطوير، أن التركيز الرئيسي للشركة الآن هو إنشاء تدفق للإيرادات يساعد في تعزيز القيمة.
تُعد "البحر الأحمر الدولية" (البحر الأحمر للتطوير سابقا) والمملوكة بالكامل من قبل صندوق الاستثمارات العامة (PIF) في المملكة العربية السعودية واحدة من أكثر شركات التطوير العقاري طموحاً في العالم.
تمثل "البحر الأحمر الدولية" إحدى ركائز استراتيجية رؤية السعودية 2030 الطموحة، من خلال المساهمة بدور محوري في مسيرة تحول المملكة، من استشراف آفاق اقتصادية جديدة وتعزيز التراث البيئي والثقافي الغني في السعودية.
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