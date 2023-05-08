سوق السعودية
"الوطنية للبناء" توصي بتجزئة السهم من 10 ريالات إلى ريال
مع إبقاء رأس مال الشركة دون تغيير
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أعلنت الشركة الوطنية للبناء و التسويق عن توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة غير العادية للشركة، بتجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 ريالات للسهم إلى 1 ريال للسهم.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن التوصية تضمنت بقاء رأس مال الشركة دون تغيير لتصبح عدد أسهم الشركة بعد تجزئتها 120 مليون سهم بدلاً من 12 مليون سهم مع التزام الشركة باستكمال جميع الإجراءات النظامية والحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية.
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