اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
جرير مناسبة
جرير للتسويق - مكتبة جرير
سوق السعودية

"جرير" توصي بتوزيع 20.5% أرباحاً نقدية عن الربع الأول من 2023

حصة السهم من التوزيع تبلغ 2.05 ريال

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت شركة "جرير للتسويق" عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الأول من العام المالي 2023م، بنسبة 20.5%.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن قيمة التوزيعات المقررة تبلغ 246 مليون ريال، موزعة على 120 مليون سهم، وتبلغ حصة السهم من التوزيع 2.05 ريال للسهم.

مادة اعلانية

وأضافت أن أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم الاستحقاق الاثنين 15 مايو 2023، والمسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وأشارت إلى أن تاريخ التوزيع في 24 مايو 2023.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
المعارضة التركية عن نزاهة الانتخابات المرتقبة: الأرضية غير متكافئة المعارضة التركية عن نزاهة الانتخابات المرتقبة: الأرضية غير متكافئة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط