سوق السعودية
"جرير" توصي بتوزيع 20.5% أرباحاً نقدية عن الربع الأول من 2023
حصة السهم من التوزيع تبلغ 2.05 ريال
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أعلنت شركة "جرير للتسويق" عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الأول من العام المالي 2023م، بنسبة 20.5%.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن قيمة التوزيعات المقررة تبلغ 246 مليون ريال، موزعة على 120 مليون سهم، وتبلغ حصة السهم من التوزيع 2.05 ريال للسهم.
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وأضافت أن أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم الاستحقاق الاثنين 15 مايو 2023، والمسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
وأشارت إلى أن تاريخ التوزيع في 24 مايو 2023.
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