اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
بنك باكويست (رويترز)
بنك باكويست (رويترز)
وول ستريت

"وول ستريت" ترتفع بدعم من صعود أسهم البنوك الإقليمية

قاد سهم باكويست عملية الصعود

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

فتح المؤشران داو جونز الصناعي وستاندرد آند بورز 500، على ارتفاع، اليوم الاثنين، إذ قاد سهم باكويست صعود أسهم البنوك الإقليمية قبل صدور بيانات التضخم هذا الأسبوع.

وارتفع داو جونز الصناعي 40.77 نقطة، أو 0.12%، إلى 33715.15 نقطة.

مادة اعلانية

وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 0.73 نقطة أو 0.02%، إلى 4136.98 نقطة. غير أن المؤشر ناسداك المجمع انخفض 3.73 نقطة، أو 0.03%، إلى 12231.68 نقطة، وفق وكالة "رويترز".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
المعارضة التركية عن نزاهة الانتخابات المرتقبة: الأرضية غير متكافئة المعارضة التركية عن نزاهة الانتخابات المرتقبة: الأرضية غير متكافئة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط