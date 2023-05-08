"وول ستريت" ترتفع بدعم من صعود أسهم البنوك الإقليمية

فتح المؤشران داو جونز الصناعي وستاندرد آند بورز 500، على ارتفاع، اليوم الاثنين، إذ قاد سهم باكويست صعود أسهم البنوك الإقليمية قبل صدور بيانات التضخم هذا الأسبوع.

وارتفع داو جونز الصناعي 40.77 نقطة، أو 0.12%، إلى 33715.15 نقطة.

مادة اعلانية

وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 0.73 نقطة أو 0.02%، إلى 4136.98 نقطة. غير أن المؤشر ناسداك المجمع انخفض 3.73 نقطة، أو 0.03%، إلى 12231.68 نقطة، وفق وكالة "رويترز".