أسهم اليابان تقفز مدعومة بنتائج قوية للشركات

صعدت الأسهم اليابانية اليوم الثلاثاء، وسجل المؤشر نيكاي أعلى مستوى إغلاق في 16 شهرا مدعوما بارتفاع أسهم شركات صناعة الصلب على خلفية أرباح قوية للشركات.

وقفز سهم "جيه.إف.إي هولدنغز" 14.5% مسجلا أكبر مكاسبه في 14 عاما بعدما توقعت ثاني أكبر شركة لصناعة الصلب في اليابان زيادة الأرباح مع تعافي الطلب على السيارات.

مادة اعلانية

وزاد سهم "كاواساكي كيسن كايشا" 9.3% بعد نتائج فصلية فاقت التوقعات وبعدما رفعت الشركة توقعاتها للتوزيعات.

صعد المؤشر نيكي 1.01% إلى 29242.82 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ يناير/كانون الثاني 2022. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.27% إلى 2097.55 نقطة مسجلا أعلى إغلاق منذ سبتمبر/أيلول 2021.

وزاد سهما "نيبون ستيل كورب" و"كوبي ستيل" أكثر من 5% لكل منهما.

وسجل مؤشرا شركات الصلب وتجارة الجملة أفضل أداء ضمن المؤشرات الفرعية لبورصة طوكيو.

وكان مؤشر شركات النقل الجوي الخاسر الوحيد ضمن المؤشرات الفرعية وانخفض 0.54%.