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الأسهم اليابانية (رويترز)
الأسهم اليابانية (رويترز)

أسهم اليابان تقفز مدعومة بنتائج قوية للشركات

مؤشر نيكي يسجل أعلى مستوى إغلاق منذ يناير 2022

دبي - العربية.نت
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صعدت الأسهم اليابانية اليوم الثلاثاء، وسجل المؤشر نيكاي أعلى مستوى إغلاق في 16 شهرا مدعوما بارتفاع أسهم شركات صناعة الصلب على خلفية أرباح قوية للشركات.

وقفز سهم "جيه.إف.إي هولدنغز" 14.5% مسجلا أكبر مكاسبه في 14 عاما بعدما توقعت ثاني أكبر شركة لصناعة الصلب في اليابان زيادة الأرباح مع تعافي الطلب على السيارات.

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وزاد سهم "كاواساكي كيسن كايشا" 9.3% بعد نتائج فصلية فاقت التوقعات وبعدما رفعت الشركة توقعاتها للتوزيعات.

صعد المؤشر نيكي 1.01% إلى 29242.82 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ يناير/كانون الثاني 2022. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.27% إلى 2097.55 نقطة مسجلا أعلى إغلاق منذ سبتمبر/أيلول 2021.

وزاد سهما "نيبون ستيل كورب" و"كوبي ستيل" أكثر من 5% لكل منهما.

وسجل مؤشرا شركات الصلب وتجارة الجملة أفضل أداء ضمن المؤشرات الفرعية لبورصة طوكيو.

وكان مؤشر شركات النقل الجوي الخاسر الوحيد ضمن المؤشرات الفرعية وانخفض 0.54%.

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