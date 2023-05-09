أسواق الخليج تغلق على تباين قبيل إعلان بيانات التضخم الأميركية

أغلقت أسواق الأسهم في الخليج، اليوم الثلاثاء، على أداء متباين، إذ ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية مدعوما بأرباح "أرامكو" الفصلية بينما أثر انخفاض أسعار النفط على المعنويات.

وارتفع مؤشر "تاسي" 0.4% مدعوما بقفزة بلغت 3.2% لسهم شركة النفط "أرامكو" السعودية بعد أن تجاوز صافي الدخل في الربع الأول توقعات السوق على الرغم من انخفاضه 19% مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي.

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وارتفع صافي الدخل 3.75% مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، وقالت الشركة إنها قررت توزيع أرباح قدرها 19.5 مليار دولار عن الربع الأول.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "أرامكو" أمين الناصر، في بيان، إن "أرامكو" تدرس توزيع أرباح مرتبطة بالأداء بالإضافة إلى توزيعات الأرباح الأساسية.

ومن بين الرابحين الآخرين سهم "الشركة الوطنية السعودية" للنقل البحري الذي صعد 2.6% بعد الإعلان عن ارتفاع كبير في الأرباح الفصلية.

في المقابل، انخفض مؤشر دبي 0.3% متأثرا بتراجع بنسبة 1.8% لسهم مؤسسة "الإمارات لأنظمة التبريد المركزي" (إمباور)، وانخفاض سهم "أرامكس" 4.6% قبيل إعلان شركة خدمات الإمداد والتموين أرباحها في الربع الأول. بينما أغلق مؤشر أبوظبي دون تغيير.

وتراجعت أسعار النفط، وهي محفز رئيسي للأسواق في الخليج، متخلية عن بعض المكاسب القوية التي حققتها في الجلستين السابقتين، وذلك وسط حذر في السوق قبيل إعلان بيانات التضخم الأميركية لشهر أبريل/نيسان، والتي ستؤثر بشكل كبير على القرار المقبل للاحتياطي الفيدرالي بخصوص معدلات الفائدة.

وعوض المؤشر القطري خسائره المبكرة ليغلق مرتفعا 0.3% حيث ارتفع سهم "مصرف الريان" 3.4% خلال الجلسة.

وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية المصري 1.8% مع تراجع معظم الأسهم على المؤشر، وسط ضغوط بيعية طالت أسهم قيادية من بينها سهم "البنك التجاري الدولي" الذي انخفض2.1%.