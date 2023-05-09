سهم "أرامكو" يقفز بعد نتائج متماشية مع التوقعات وتوزيعات سخية

تفاعل سهم شركة أرامكو السعودية بالصعود بعد إعلان النتائج الفصلية التي جاءت متماشية مع متوسط توقعات المحللين لتقارب 120 مليار ريال وهو ما يمثل تراجعا بنحو 19% على أساس سنوي.

وارتفع سهم "أرامكو" في جلسة اليوم الثلاثاء 3.07% عند مستوى 33.55 ريال، ليقلص مكاسبه التي جاوزت 5.5% في مستهل الجلسة.

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وأعلنت "أرامكو" اليوم عن توزيعات أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الأول من عام 2023 بقيمة 73.16 مليار ريال (19.5 مليار دولار).

وتبلغ حصة السهم من التوزيع 0.3024 ريال، فيما يستحق التوزيعات نحو 241.93 مليار سهم.

وأوصت 35% من 17 مؤسسةً مالية، محلية وعالمية، تقومُ بتغطيةِ سهم "أرامكو" بشراءِ السهم، بينما توصي حوالي 59%منهم بالاحتفاظ بالسهم.

كما أوصت 6% المتبقية بالبيع، وحدد هذه المؤسسات متوسطُ السعرِ المستهدف، خلال 12 شهراً، عند 33.17 ريالاً للسهم.

وأشارت "أرامكو"، إلى اعتماد آلية لتوزيع أرباح مرتبطة بالأداء بالإضافة إلى الأرباح الأساسية المستدامة والمتزايدة التي تقوم الشركة بتوزيعها حاليًا والتي تنوي المحافظة عليها.

وقالت الشركة إنها تستهدف أن تبلغ تلك الأرباح المرتبطة بالأداء ما نسبته 50% إلى 70% من التدفقات النقدية الحرة السنوية لمجموعة "أرامكو"، وذلك بعد خصم توزيعات الأرباح الأساسية وأي مبالغ أخرى بما فيها الاستثمارات الخارجية؛ وسيتم تحديد هذه الأرباح مع النتائج السنوية.

وأضافت "أرامكو" بأن قرار توزيع أي أرباح، بما في ذلك الأرباح المرتبطة بالأداء، خاضع لتقدير مجلس الإدارة المطلق بعد الأخذ بعين الاعتبار المركز المالي للشركة وقدرتها على تمويل التزاماتها بما يشمل خطط النمو الرأسمالي، ووفقًا لسياسة الشركة لتوزيع الأرباح، ويُعتزم توزيع الأرباح المرتبطة بالأداء بشكل ربعي.