"وول ستريت" تحت ضغوط أزمة سقف الدين الأميركية

فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض اليوم الثلاثاء، إذ تأثرت المعنويات بتوقعات‭‭ ‬‬عدم تحقيق بعض الشركات أرباحا مثل "سكاي ووركس"، إحدى الشركات الموردة لـ"أبل"، في حين ركز بعض المستثمرين على أزمة سقف الديون الأميركية.

وهبط مؤشر داو جونز الصناعي 28.84 نقطة أو 0.09% إلى 33589.85 نقطة. وفتح مؤشر S&P 500 منخفضا 13.87 نقطة أو 0.34% إلى 4124.25 نقطة، في حين انخفض مؤشر ناسداك المجمع 61.14 نقطة أو 0.50% إلى 12195.78 نقطة.

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ويلتقي الرئيس الأميركي جو بايدن، رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفين مكارثي وزعماء آخرين بالكونغرس في البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، لإجراء محادثات مغلقة بشأن ملف سقف الدين.

من غير المتوقع أن يسفر الاجتماع عن اتفاق نهائي بشأن رفع سقف الدين، ولكنه اجتماع مرتقب عن كثب من قبل المستثمرين العالميين والناخبين الأميركيين والمشرعين في واشنطن.

قال خبير الأسواق المالية نورس حافظ، إن تركيز الأسواق سيبقى بشكل أكبر على تطورات أزمة المصارف الأميركية من مسألة رفع سف الدين في الولايات المتحدة والمتوقع إقراره في الأسابيع المقبلة.

وأضاف حافظ في مقابلة مع "العربية"، اليوم الثلاثاء، أنه من المتوقع أن نشهد مفاجآت لعدد من البنوك التي من الممكن أن تشهد حالات إفلاس في الفترة المقبلة، مع الضعف في الاقتصاد الأميركي والنمو المتراجع.

وأوضح أن الاقتصاد لم يعد يتحمل معدلات الفائدة المرتفعة بأكثر من 5%، حيث إن تلك التكلفة المتزايدة من الطبيعي أن تتسبب في تآكل وخفض ربحية البنوك، مع الانخفاض الكبير في الإقبال على شراء السلع المعمرة والمنازل.

وذكر أن البنوك الأقل حجما هي المتضرر الأكبر من زيادة الفائدة بخلاف البنوك الكبرى، حيث نرى هناك زيادة في المخصصات مع وجود مخاطر.

وأشار إلى أنه يجب رفع سقف الدين الأميركي الذي قد يتسبب في أزمة اقتصادية يمكن تجنبها، قائلا: "أعتقد أن اجتماع اليوم لطرح تسويات ممكنة لإنقاذ الموقف ورفع سقف الدين، نعتقد أن المخاطر في هذا الشأن منخفضة".