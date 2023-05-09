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المنجم للأغذية
المنجم للأغذية
سوق السعودية

"المنجم للأغذية" تبدأ توزيع أرباح عن النصف الثاني من 2022 في 17 مايو

تبلغ حصة السهم الواحد 1 ريال

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة "المنجم للأغذية" عن موعد توزيع الأرباح على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من عام 2022 بنسبة 10%.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية" اليوم الثلاثاء، إنه سيتم توزيع الأرباح من خلال مركز إيداع بدءاً من تاريخ 17 مايو 2023م.

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وأوضحت أن قيمة التوزيع تبلغ 60 مليون ريال، موزعا على 60 مليون سهم، وتبلغ حصة السهم الواحد 1 ريال.

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وأضافت أن أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم المقيدين في سجل المساهمين لدى مركز الإيداع (مركز إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وطالبت الشركة مساهميها بتحديث بياناتهم لدى البنوك التي بها حساباتهم الاستثمارية لضمان إيداع أرباحهم المستحقة مستقبلاً في حساباتهم مباشرة.

وبالنسبة للمساهمين الأجانب غير المقيمين، قالت إن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم، ستخضع عند تحويلها أو قيدها في حسابه البنكي لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية.

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