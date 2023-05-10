ارتفاع طفيف لأسهم أوروبا وسط ترقب بيانات التضخم الأميركية

ارتفعت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف اليوم الأربعاء حيث صعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% مع نمو سهم بنك "كريدي أجريكول" بعد الإعلان عن أرباح إيجابية، في حين يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأميركية المرجح أن تحدد مسار الاحتياطي الفيدرلي المتعلقة بأسعار الفائدة في أكبر اقتصاد في العالم.

وقفز سهم "كريدي أغريكول" 3.8% بعد أن تجاوز ثاني أكبر بنك مدرج في فرنسا تقديرات أرباح الربع الأول بدعم من العائدات التجارية.

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فيما تراجع سهم "سيمنز هيلثينيرز" 5.3% إذ قالت الشركة المصنعة للأجهزة الطبية إنها ستوقف أعمالها في مجال روبوتات جراحة القلب بعد انخفاض أرباحها التشغيلية الفصلية بنسبة 30%.

وهوى سهم "أورفان بيوفيترام" 15.3% ليصبح أكبر الخاسرين على مؤشر ستوكس 600 بعد أن قالت الشركة السويدية لصناعة الأدوية إنها وافقت على تقديم عرض بقيمة 1.7 مليار دولار لشراء شركة "سي.تي.آي بيوفارما"، ومقرها الولايات المتحدة.

وكانت الأسهم الأوروبية قد تراجعت في جلسة الأمس الثلاثاء، إذ تأثرت المعنويات بتحقيق بعض الشركات أرباحا ضعيفة.