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مؤشر نيكاي الياباني يتراجع عن ذروة 16 شهرا وسط عمليات جني أرباح

انخفاض قدره 0.41% ليصل إلى 29122.18 نقطة

دبي - العربية.نت
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تراجع مؤشر نيكاي الياباني عن ذروة 16 شهرا اليوم الأربعاء فيما يتطلع المستثمرون لجني الأرباح قبل بيانات التضخم في الولايات المتحدة والتي قد تؤثر على المسار الذي يتبعه البنك المركزي الأميركي بشأن السياسة النقدية.

وأغلق مؤشر نيكاي على انخفاض قدره 0.41% ليصل إلى 29122.18 نقطة، بعدما صعد في جلسة أمس الثلاثاء 1% لينهي التداولات حينها عند أعلى مستوى منذ يناير/كانون الثاني من عام 2022.

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وقفز سهم "ماروي جروب" لتشغيل متاجر البيع بالتجزئة 21% فيما أغلق سهم "ميتسوبيشي موتورز" على تراجع 9.83% بعد توقعات بانخفاض الأرباح.

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وتحول المؤشر الفرعي لشركات الحديد والصلب من كونه القطاع الأفضل أداء في الصباح إلى الأسوأ أداء بعد نتائج ضعيفة من "نيبون ستيل".

أما مؤشر توبكس الأوسع نطاقا فانخفض 0.55% إلى 2085.91 نقطة حيث أغلق في جلسة أمس الثلاثاء عند أعلى مستوياته منذ سبتمبر/أيلول 2021.

وأعلنت نحو 300 شركة نتائجها اليوم الأربعاء مع ترقب الوصول العددد الإجمالي إلى ما يقرب من 500 شركة غدا الخميس قبل أن يصل موسم النتائج إلى ذروته عند أكثر من ألف شركة يوم الجمعة.

ونما سهم "تويوتا موتور" 2.5% بعد الإعلان عن نتائج مالية إيجابية، إلا أن المكاسب تقلصت إلى 0.78% عند الإغلاق.

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