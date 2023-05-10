اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
تداول السعودية
شعار تداول السعودية
سوق السعودية

مجلس إدارة "بنان العقارية" يوصي بتجزئة السهم من 10 ريالات للسهم إلى 1 ريال

أسهم الشركة بعد التجزئة سيصبح 200 مليون سهم

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت شركة "بنان العقارية" عن توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة غير العادية للشركة بتجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 ريالات للسهم إلى 1 ريال للسهم.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن رأسمال الشركة سيبقى دون تغيير.

مادة اعلانية

وأضافت أن عدد أسهم الشركة بعد التجزئة سيصبح 200 مليون سهم بدلاً من 20 مليون سهم، مع التزام الشركة باستكمال ما يلزم من إجراءات ذات علاقة.

وأشارت إلى أنه سيتم الإعلان عن أي تطورات في حينه.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
أحزاب صغيرة قد تمنح أردوغان الفوز من الجولة الأولى أحزاب صغيرة قد تمنح أردوغان الفوز من الجولة الأولى
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط