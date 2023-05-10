مجلس إدارة "بنان العقارية" يوصي بتجزئة السهم من 10 ريالات للسهم إلى 1 ريال

أعلنت شركة "بنان العقارية" عن توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة غير العادية للشركة بتجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 ريالات للسهم إلى 1 ريال للسهم.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن رأسمال الشركة سيبقى دون تغيير.

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وأضافت أن عدد أسهم الشركة بعد التجزئة سيصبح 200 مليون سهم بدلاً من 20 مليون سهم، مع التزام الشركة باستكمال ما يلزم من إجراءات ذات علاقة.

وأشارت إلى أنه سيتم الإعلان عن أي تطورات في حينه.