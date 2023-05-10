"أدنوك" تعتزم طرح 15% من أسهم وحدتها اللوجستية

ستقوم شركة الطاقة الرئيسية في أبوظبي ببيع 15% من حصتها في وحدتها اللوجستية والشحن في طرح عام أولي، لتطلق ثاني إدراج لإحدى أعمالها هذا العام.

وقالت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" في بيان يوم الأربعاء إن الشركة ستطرح نحو 1.11 مليار سهم في أدنوك للإمداد والخدمات. وستعلن الشركة عن النطاق السعري وتبدأ في تلقي طلبات المستثمرين في 16 مايو، مع تحديد السعر النهائي في 25 مايو. ومن المتوقع أن يبدأ تداول الأسهم في "أدنوك لوجستيك" مطلع يونيو.

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يأتي بيع الأسهم بعد بضعة أشهر فقط من قيام شركة "أدنوك" بجمع 2.5 مليار دولار في إدراج أعمال الغاز الخاصة بها، والتي تعد حالياً ثاني أكبر طرح عام أولي في العالم لهذا العام حتى الآن، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

ظل سوق الاكتتابات العامة مزدحم نسبياً في منطقة الخليج، وسط ركود عالمي. ومع ذلك، تراجعت أسعار النفط عن مستوياتها المرتفعة التي وصلت إليها العام الماضي في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، والمخاوف من حدوث ركود وإخفاقات مصرفية في الولايات المتحدة أدت مؤخراً إلى الضغط على النفط، مما يؤثر بشدة على أسواق الأسهم الخليجية.

وتم جمع حوالي 3.5 مليار دولار حتى الآن في عام 2023 من خلال إدراجات في الشرق الأوسط - الجزء الأكبر منها في أبو ظبي، حسب البيانات التي جمعتها "بلومبرغ". ويمثل هذا انخفاضاً حاداً عن 11.4 مليار دولار تم جمعها بحلول هذا الوقت من العام الماضي، حيث ظلت الأسواق مثل المملكة العربية السعودية هادئة ولم تكن هناك أي عمليات خصخصة في دبي، مما ساعد على زيادة الأحجام في عام 2022.

تعمل "أدنوك" على توسيع أسطولها لمواكبة الطلب المتزايد من النمو في أعمال التنقيب والإنتاج والتكرير للشركة المملوكة للدولة. وقد وقعت مؤخراً عقداً مدته 5 سنوات مع شركة "Adnoc Offshore" لتقديم خدمات لوجستية متكاملة بما في ذلك خدمات الموانئ وعمليات المستودعات.

ويعتبر بنك أبوظبي، وبنك أبوظبي التجاري، والمجموعة المالية هيرميس الإمارات العربية المتحدة، وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود، مديرين رئيسيين للاكتتاب العام.