"دويتشه بنك": الإسترليني لم يعد جذاباً بعد الارتفاعات الأخيرة

قال "دويتشه بنك" اليوم الأربعاء، إنه لم يعد يعتقد أن الجنيه الإسترليني جذاب على المدى القصير بعد ارتفاع أدى إلى وصول العملة البريطانية إلى أعلى مستوياته في عام.

ارتفع الجنيه الإسترليني بحوالي 22% منذ تسجيله مستوى قياسيا منخفضا مقابل الدولار عند 1.0327 دولار في سبتمبر من العام الماضي، كما ارتفعت العملة بنسبة 4.4% خلال عام 2023.

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ويتداول الإسترليني حاليا قرب أعلى مستوياته في عام واحد.

وقال المحلل الاستراتيجي في "دويتشه بنك" شرياس جوبال، في مذكرة اليوم الأربعاء، إن البنك كان متفائلا بشأن أداء العملة منذ بداية العام، ولكنه لا يعتقد أن الجنيه يقدم عوائد مخاطرة جذابة على المدى القصير".

وتترقب الأسواق حاليا قرار بنك إنجلترا بشأن سعر الفائدة يوم الخميس وسط احتمالية رفعها بمقدار 25 نقطة أساس، لكن "دويتشه بنك" يتوقع احتمالية تصويت بعض المعارضين لخفض الفائدة في بريطانيا.