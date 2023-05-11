استقرار الأسهم الأوروبية عند الإغلاق بفعل انخفاض أسهم باير وشركات الطاقة

لم يطرأ تغيير على المؤشر ستوكس 600 الأوروبي اليوم الخميس، إذ بددت خسائر شركة باير الألمانية وأسهم الطاقة آمالا سابقة في أن يوقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) حملة رفع أسعار الفائدة بدعم من بيانات اقتصادية أميركية.

واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند الإغلاق بعد ارتفاعه 0.7% في وقت سابق من اليوم.

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وقدمت مجموعة من أحدث البيانات عن التضخم وسوق العمل في الولايات المتحدة دليلا جديدا على أن أكبر اقتصاد في العالم يفقد قوته، وعززت الآمال في أن يتوقف مجلس الاحتياطي الاتحادي عن رفع أسعار الفائدة، وفق رويترز.

وتحرك المؤشر ستوكس 600 الأوروبي في نطاق ضيق خلال الأسابيع الأخيرة مع ترقب المستثمرين لتحركات السياسات النقدية الأميركية والأوروبية، بالإضافة إلى احتمال حدوث ركود في الولايات المتحدة عقب الزيادات العنيفة في أسعار الفائدة والاضطرابات الأخيرة في القطاع المصرفي.

وأظهر مسح للبنك المركزي الأوروبي أن المستهلكين في منطقة اليورو رفعوا توقعاتهم للتضخم في مارس آذار حتى مع انخفاض معدل زيادة الأسعار واستمرار البنك المركزي الأوروبي في رفع أسعار الفائدة.

وسجل سهم باير أكبر انخفاض على المؤشر ستوكس 600 الأوروبي ليهبط 7.5% إلى أدنى مستوى له في يوم واحد فيما يقرب من عامين، بعدما حذرت الشركة من أن نتائج 2023 قد تأتي عند أقل درجات النطاق المستهدف، متأثرة بزيادة التكلفة وانخفاض أسعار مبيدات الحشائش التي تحتوي على مادة الجليفوسات.

وكانت أسهم شركات الطاقة من بين الأكثر تضررا، وهبطت 1.6% بعد انخفاض أسعار النفط.

وفي الوقت نفسه، انخفض فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.1% بعد أن رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة 25 نقطة أساس إلى 4.5%.