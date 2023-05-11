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سعر الذهب

تراجع الذهب مع صعود الدولار والأسواق تقيم بيانات التضخم الأميركية

تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 2022.19 دولار للأونصة

دبي - العربية.نت
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واصلت أسعار الذهب، خسائرها للجلسة الثانية، اليوم الخميس، مع ارتفاع الدولار، في حين تقيم الأسواق بيانات التضخم الأميركية لمزيد من الوضوح حول مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) مع ترقب قرار بنك إنجلترا بشأن سعر الفائدة.

وبحلول الساعة 09:19 بتوقيت غرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 2022.19 دولار للأونصة. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب أيضا 0.4% إلى 2029.60 دولار.

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وتباطأت الزيادة السنوية في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة إلى أقل من 5% في أبريل/نيسان وذلك للمرة الأولى منذ عامين، ومع هذا، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين على أساس شهري في أبريل/نيسان 0.4% بعدما زاد 0.1% في مارس/آذار، وفق رويترز.

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وصعد الدولار اليوم الخميس مع انخفاض اليوان الصيني إلى أدنى مستوى له في شهرين بعد مزيد من المؤشرات على ضعف الانتعاش في الصين بعد جائحة كوفيد-19 والذي ألقى بظلاله على توقعات الاقتصاد العالمي.

وعلى الرغم من أن الذهب والدولار يتنافسان باعتبارهما من أصول الملاذ الآمن، فإن ارتفاع الدولار يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين في الخارج.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 2.1% إلى 24.90 دولار للأونصة، كما انخفض البلاتين 1.7% إلى 1095.37 دولار، وهبط البلاديوم 2% تقريبا مسجلا 1575.81 دولار.

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