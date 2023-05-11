أرامكو
بلومبرغ: "أرامكو" ستؤجل طرحا عاما أوليا ضخما لوحدة تجارة الطاقة
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ذكرت وكالة بلومبرغ، أن شركة "أرامكو" السعودية ستؤجل طرحا عاما أوليا ضخما لوحدة تجارة الطاقة.
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