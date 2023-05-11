مجلس إدارة "تكوين" يعدل توصيته بشأن تخفيض رأس المال

تفاقمت صافي خسائر شركة "تكوين المتطورة للصناعات" السعودية بعد الزكاة والضريبة بقرابة 187% للفترة المنتهية في مارس/آذار من عام 2023 لترتفع بذلك خسائر الشركة إلى 25.757 مليون ريال حتى نهاية الربع الأول من 2023 مقارنة بـ8.976 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.

وعلى أساس فصلي، فتقلصت الخسائر 77.22% من 113.065 مليون ريال.

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وأرجعت الشركة أن سبب زيادة صافي الخسارة للربع الحالي مقارنة مع صافي الخسارة للربع المماثل من العام السابق الى انخفاض الإيرادات وزيادة نسبة تكلفتها وزيادة مصروفات التمويل وانخفاض الإيرادات الأخرى وزيادة صافي الخسائر من الشركات الزميلة، بالرغم من انخفاض المصروفات الإدارية والعمومية وانخفاض المصروفات التسويقية والبيعية.

كما أعلنت شركة "تكوين" عن تعديل توصية مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة غير العادية المتعلقة بتخفيض رأس مال الشركة ومن ثَم زيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار أسهم حقوق الأولوية.

وأصبحت توصية المجلس بعد التعديل هي تخفيض رأس مال الشركة من 950 مليون ريال سعودي إلى 490.403 مليون ريال مع البقاء على التوصية السابقة المتعلقة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية بقيمة 300 مليون ريال سعودي دون تغيير.