معظم أسواق الخليج تقتفي أثر النفط هبوطاً.. والسوق السعودية تصعد بدعم من نتائج الشركات

أغلقت سوق الأسهم السعودية على ارتفاع اليوم الخميس بدعم من النتائج القوية التي حققتها مجموعة من الشركات الكبرى، فيما تراجعت معظم الأسواق الأخرى بمنطقة الخليج بضغط من هبوط أسعار النفط.

وأغلق المؤشر الرئيسي بالسعودية "تاسي" على ارتفاع 0.9% مدعوما بصعود سهم بنك الرياض 4.1% وقفزة سهم شركة اتحاد اتصالات 4.5%.

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وأعلنت شركة الاتصالات تسجيل أرباح فصلية بلغت بعد الزكاة والضرائب 465 مليون ريال (124 مليون دولار) ارتفاعا من 319 مليون ريال قبل عام، وفق رويترز.

كما زاد سهم مجموعة صافولا ليغلق مرتفعا 4.7% بعد نشر النتائج الفصلية.

أما في دبي، فتراجع المؤشر الرئيسي 0.1% متأثرا بهبوط سهم بنك دبي الإسلامي 1.1%.

وفي أبوظبي، أغلق المؤشر الرئيسي على تراجع 0.6% بفعل تراجع سهم العالمية القابضة 0.3% في وقت تستعد فيه الشركة لإعلان نتائجها للربع الأول.

ومحت أسعار النفط وهي محفز رئيسي للأسواق المالية في الخليج المكاسب المبكرة خلال ساعات التداول الأميركية إذ طغى الخلاف السياسي بشأن سقف الدين في الولايات المتحدة على اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع مما أثار قلقا من ركود محتمل في أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وخارج منطقة الخليج، انخفض المؤشر القيادي بالبورصة المصرية 1.3% وكانت معظم الأسهم على المؤشر في المنطقة الحمراء بما في ذلك البنك التجاري الدولي الذي تراجع سهمه 1.1%.