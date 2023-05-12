الذهب يفقد بريقه مع قوة الدولار والمخاوف الاقتصادية تكبح الخسائر

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، مع ارتفاع الدولار، لكن استمرار المخاوف الاقتصادية والمواجهة المتعلقة بسقف الديون الأميركي كبح خسائر المعدن الأصفر.

وبحلول الساعة 03:01 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 2010.29 دولار للأونصة، متراجع 0.3% خلال الأسبوع. ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 2015.00 دولار.

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وقال العضو المنتدب في جولد سيلفر سنترال، براين لان، إنه بينما ينظر المستثمرون إلى الشكوك المحيطة بمحادثات سقف الديون في الولايات المتحدة ويتوقعون توقفا مؤقتا في رفع أسعار الفائدة الأميركية، يبدو أن هناك قدرا ضئيلا من جني الأرباح الذي يؤدي إلى انخفاض الأسعار، نقلاً عن وكالة "رويترز".

وارتفع الذهب أمس الخميس بعد أن أظهرت بيانات قفزة في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة وزيادة سنوية في أسعار المنتجين الشهر الماضي بأقل وتيرة منذ أكثر من عامين، لكن المعدن الأصفر فقد بريقه مع ارتفاع الدولار، الذي يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين في الخارج.

في غضون ذلك، قال متحدث باسم البيت الأبيض أمس الخميس إن اجتماعا كان مقررا اليوم بشأن سقف الدين بين الرئيس جو بايدن وكبار المشرعين قد تأجل، واتفق الجانبان على الاجتماع الأسبوع المقبل.



ويميل الذهب إلى تحقيق مكاسب خلال أوقات الضبابية الاقتصادية أو المالية باعتباره ملاذا آمنا، بينما تؤدي أسعار الفائدة المنخفضة أيضا إلى زيادة الإقبال على الأصول التي لا تدر عائدا.

وتأخذ الأسواق حاليا في الحسبان احتمالا بنسبة 92.8% أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة عند مستواها الحالي في يونيو/حزيران.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت فضية في المعاملات الفورية 0.8% إلى 23.98 دولار للأوقية. وانخفض البلاتين 1%إلى 1083.24 دولار.

وصعد البلاديوم 0.5% إلى 1558.50 دولار.