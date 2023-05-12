"نيكاي" الياباني يغلق عند ذروة عام ونصف

أغلق المؤشر نيكاي الياباني، اليوم الجمعة، عند أعلى مستوى في عام ونصف العام مدفوعا بمكاسب حققتها شركات كبرى مرتبطة بتصنيع الرقائق ومع ترحيب المستثمرين بإعلان شركات محلية عائدات على الأسهم في ذروة موسم صدور النتائج المالية.

وأنهى نيكاي الجلسة على ارتفاع 0.9% مسجلا 29388.30 نقطة في أعلى إغلاق منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2021. وبالنسبة للأسبوع بأكمله ارتفع المؤشر 0.79%.

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وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.64% إلى 2096.39 نقطة وسجل ارتفاعا أسبوعيا بنسبة 1%.

وقال كبير محللي سوق الأسهم لدى معهد توكاي طوكيو للأبحاث، سيشي سوزوكي: "لم تكن توقعات نتائج أعمال الشركات كلها إيجابية بالضرورة. رأينا بعض النتائج الإيجابية لكن شهدنا نتائج مخيبة للآمال أيضا".

وأضاف "لكن الكثير من الشركات أعلنت عمليات إعادة شراء للأسهم وإجراءات أخرى لمنح عائدات وأرباح لحملة الأسهم. عزز ذلك معنويات المستثمرين وقدم دعما للسوق".

وأعلنت ميتسوبيشي كورب ونظراؤها على مدى الأسبوع استمرار مكافأة المساهمين في السنة المالية الحالية سواء من خلال رفع توزيعات الأرباح النقدية أو إعادة شراء الأسهم أو كليهما. وتراجع سهم ميتسوبيشي قليلا بنسبة 0.02% اليوم الجمعة لكنه ارتفع 6.3 % في الأسبوع.

وعوض سهم شركة طوكيو إلكترون خسائر مُني بها في التعاملات المبكرة ليغلق على ارتفع 3.21% على الرغم من أن الشركة اليابانية الرائدة في صناعة معدات أشباه الموصلات حذرت من أن الأرباح التشغيلية السنوية ستأتي أقل من التوقعات. كما زاد سهم نظيرتها أدفانتيست كورب 3.32%.

لكن مجموعة سوفت بنك خالفت التوجه العام وتراجع سهمها 3.68% مما ضغط على نيكاي بعد أن أعلنت الشركة التي تضخ استثمارات في مجال التكنولوجيا تسجيل خسائر سنوية تزيد بثلاثة أمثال تقريبا عن توقعات السوق.