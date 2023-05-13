مجموعة السبع: النظام المالي العالمي متين لكن الحاجة إلى الحذر لا تزال قائمة

قال وزير المالية الياباني، اليوم السبت، إن وزراء مالية مجموعة السبع اتفقوا على أن النظام المالي العالمي متين لكن الحاجة إلى الحذر لا تزال قائمة.

وقال شونيتشي سوزوكي في مؤتمر صحافي، إن مسألة سقف الدين الأميركي تم طرحها خلال عشاء عمل عن الاقتصاد العالمي، غير أنه رفض الإفصاح عما قاله الوزراء الآخرون عن هذه القضية، وفق ما نقلته "رويترز".

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واختتم الوزراء اجتماعا استمر ثلاثة أيام في مدينة نيغاتا اليابانية.

ويجتمع وزراء المال ومحافظو البنوك المركزية في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، فضلا عن المؤسسات المالية العالمية الكبرى، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، على مدار ثلاثة أيام من المناقشات في نيغاتا (وسط اليابان)، في خطوة كبيرة هي الأخيرة قبل قمة قادة مجموعة السبع في هيروشيما (غرباً) نهاية الأسبوع.

وكان مستشار للحكومة الألمانية قال إن إنشاء "نادٍ للمواد الأولية" لتقليل الاعتماد على الصين، سيطرح للنقاش في قمة مجموعة السبع المقبلة في اليابان.

هذا "النادي" الذي قد يجمع أعضاء مجموعة السبع والدول الغنية بالمواد الخام، سيمنع على وجه الخصوص إرسال كل هذه المواد إلى الصين بحيث تتم معالجتها في البلدان الأصلية لإيجاد قيمة مضافة.

وسيتم التطرق إلى هذه المسألة، بحسب هذا المستشار، خلال قمة زعماء مجموعة السبع (الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا العظمى وفرنسا وإيطاليا واليابان وكندا) التي تنظم من 19 إلى 21 مايو في هيروشيما (اليابان).