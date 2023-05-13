اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
وول ستريت (iStock)
وول ستريت
وول ستريت

وول ستريت تهبط بضغط تراجع أسهم التكنولوجيا

سهم "أبل" من بين أكبر الخاسرين

نيويورك - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أغلقت الأسهم الأميركية على انخفاض، أمس الجمعة، متأثرة بتراجع الأسهم الرئيسية المرتبطة بقطاع التكنولوجيا، بينما أظهرت البيانات انخفاض مؤشر ثقة المستهلكين الأميركي إلى أدنى مستوى له في 6 أشهر.

وتراجعت أسهم شركة "تسلا" في ختام التعاملات بعد أن قفزت بأكثر من 2% في جلسة الخميس بعد أن أعلن رئيسها التنفيذي إيلون ماسك تعيين ليندا ياكارينو في منصب الرئيس التنفيذي لـ"تويتر".

مادة اعلانية

وانخفضت أسهم قطاع التكنولوجيا في مؤشر "ستاندر آند بورز 500"، وكانت شركة "أبل" من بين أكبر الخاسرين. لا يزال مؤشر التكنولوجيا مرتفعا بنحو 22% حتى الآن هذا العام.

"وول ستريت" ترتفع بدعم من صعود أسهم البنوك الإقليمية أسواق المال وول ستريت "وول ستريت" ترتفع بدعم من صعود أسهم البنوك الإقليمية

وما زاد من مخاوف المستثمرين هو انخفاض مؤشر ثقة المستهلكين في مايو/ أيار إلى أدنى مستوياته منذ نوفمبر/ تشرين الثاني إذ أثارت أزمة رفع سقف الدين الحكومي في الولايات المتحدة المخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية.

ويشعر المستثمرون بالقلق من أن الزيادات الحادة في أسعار الفائدة الأميركية قد تدفع الاقتصاد إلى الركود.

وفقد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" نحو 6.48 نقطة أو 0.16% ليغلق عند 4124.14 نقطة، فيما تراجع المؤشر بنسبة 0.29% في هبوط للأسبوع الثاني على التوالي.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 8.86 نقطة أو 0.03% إلى 33300.65، فيما وصلت الخسائر الأسبوعية إلى 1.11% في هبوط للأسبوع الثاني على التوالي.

وارتفع مؤشر "ناسداك" المركب 43.76 نقطة أو 0.4% إلى 12284.74 نقطة، ليسجل المؤشر زيادة للأسبوع الثالث على التوالي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
كيف تغلبت الأفغانيات على قرار طالبان بحرمانهن من التعليم؟ كيف تغلبت الأفغانيات على قرار طالبان بحرمانهن من التعليم؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط