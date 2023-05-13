3.6 مليار جنيه توزيعات أرباح بورصة مصر في أسبوع

كشفت بيانات رسمية أن إجمالي التوزيعات النقدية للشركات المدرجة في البورصة المصرية بلغ نحو 3.6 مليار جنيه خلال أول أسبوع من شهر مايو الجاري.

وأوضح التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، أن إجمالي توزيعات الأرباح النقدية للشركات المدرجة، بلغ نحو 20.7 مليار جنيه منذ بداية العام الحالي وحتى جلسة 7 مايو، موزعة بين 1.105 مليار جنيه خلال تداولات يناير الماضي، و2.304 مليار جنيه خلال شهر فبراير، و1.996 مليار جنيه، و11.733 مليار جنيه خلال شهر أبريل، و3.599 مليار جنيه حتى يوم 7 مايو الجاري.

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وأنهت البورصة المصرية تعاملاتها الأسبوعية على تباين، حيث سجل المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" خسائر أسبوعية بنسبة 0.14% لينهي تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى 17270 نقطة.

وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.79% ليغلق عند مستوى 3061 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 2.65% ليغلق عند مستوى 4641 نقطة. كما صعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 20744 نقطة.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 12.5 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 1128 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.1%.

وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 682.8 مليار جنيه إلى 685.3 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.4%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 215.4 مليار جنيه إلى 221.7 مليار جنيه بنسبة نمو 2.9%.

على صعيد القطاعات، فقد تصدر قطاع الخدمات التعليمية 12 قطاعاً صاعداً بنسبة نمو بلغت نحو 7.8%، أعقبه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 7.1%، تلاه قطاع المنسوجات السلع المعمرة بنسبة 5.1%.

كما صعد قطاعا الرعاية الصحية والأدوية، والسياحة والترفيه بنسبة 4.6%، 4.3%، على التوالي. وقفز قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 2.7%، وزاد قطاع العقارات بنسبة 1.5%.

وارتفعت قطاعات التجارة والموزعون، والمقاولات والإنشاءات الهندسية، والورق ومواد التعبئة والتغليف، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.9%، وأخيرًا قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.5%.

فيما تراجعت 4 قطاعات تصدرها الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات متراجعاً بنسبة 1.6%، ومواد البناء منخفضاً بنسبة 1%، والبنوك والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.8%.