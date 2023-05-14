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بورصة الكويت

مساهمو "بنك الخليج الكويتي" يوافقون على زيادة رأسماله 45%

تقرر زيادة رأس المال إلى 486.1 مليون دينار

دبي - العربية.نت
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أعلن بنك "الخليج الكويتي"، اليوم الأحد، أن مساهميه وافقوا في اجتماع الجمعية العمومية على زيادة رأس المال المصرح به إلى 486.1 مليون دينار (1.586 مليار دولار) من 336.1 مليون دينار، أي بمقدار 150 مليون دينار تشكل 44.6%.

وقال البنك في بيان للبورصة الكويتية، إن رأس المال سيكون بعد الزيادة موزعا على 4.861 مليار سهم نقديا بالقيمة الاسمية لكل سهم بواقع 100 فلس، ويحق لمجلس الإدارة أن يقرر زيادة رأس المال في حدود هذا المبلغ.

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وفوضت الجمعية العمومية مجلس الإدارة بتحديد علاوة الإصدار وقيمتها لإضافتها للقيمة الاسمية للسهم، على أن يكون لمساهمي البنك حق الأولوية في الاكتتاب في الزيادة النقدية، كل بنسبة حصته، وبعدها يجوز للمجلس تخصيص الفائض من هذه الزيادة لمساهمين حاليين أو جدد، وفق رويترز.

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