اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
دانكن الآمار الغذائية
شعار الآمار الغذائية

"الآمار" توصي بتوزيع 5% أرباحاً نقدية عن الربع الأول

بواقع 0.5 ريال للسهم

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت شركة "الآمار الغذائية" عن قرار مجلس إدارتها بتوزيع أرباح مرحلية نقدية على المساهمين عن الربع الأول من العام 2023 م، بنسبة 5%.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن إجمالي قيمة التوزيعات 12.62 مليون ريال، موزعاً على عدد 25.24 مليون سهم، وتبلغ حصة السهم من التوزيع 0.50 ريال.

مادة اعلانية

وأضافت أن أحقية الأرباح ستكون لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الثلاثاء 23 مايو 2023م والمقيدين في سجل المساهمين لدى مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وأوضحت أن تاريخ التوزيع في 5 يونيو 2023 م.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
فرنسا تستقبل المزيد من اللاجئين السودانيين الباحثين عن الأمن فرنسا تستقبل المزيد من اللاجئين السودانيين الباحثين عن الأمن
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط