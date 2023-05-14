"الآمار" توصي بتوزيع 5% أرباحاً نقدية عن الربع الأول

أعلنت شركة "الآمار الغذائية" عن قرار مجلس إدارتها بتوزيع أرباح مرحلية نقدية على المساهمين عن الربع الأول من العام 2023 م، بنسبة 5%.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن إجمالي قيمة التوزيعات 12.62 مليون ريال، موزعاً على عدد 25.24 مليون سهم، وتبلغ حصة السهم من التوزيع 0.50 ريال.

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وأضافت أن أحقية الأرباح ستكون لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الثلاثاء 23 مايو 2023م والمقيدين في سجل المساهمين لدى مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وأوضحت أن تاريخ التوزيع في 5 يونيو 2023 م.