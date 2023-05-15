الذهب يصعد مع استمرار المخاطر الاقتصادية

صعدت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع تعثر محادثات رفع سقف الدين الأميركي ومخاوف من تباطؤ اقتصادي، الأمر الذي دفع بعض المتعاملين نحو المعدن النفيس وهو من أصول الملاذ الآمن.

وبحلول الساعة 20:49 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2013.79 دولار للأونصة، بعد تراجعه على مدى 3 جلسات. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 2018.20 دولار للأونصة.

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وكشفت بيانات يوم الجمعة أن معنويات المستهلكين الأميركيين تراجعت إلى أدنى مستوى في ستة أشهر في مايو/أيار بفعل مخاوف من ركود ينتج عن الخلاف السياسي المرتبط برفع سقف دين الحكومة الفيدرالية، وفق رويترز.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه يتوقع الاجتماع مع قادة بالكونغرس غدا الثلاثاء لإجراء محادثات حول خطة رفع سقف الدين وتجنب تخلف عن السداد له تداعيات كارثية.

وتميل أسعار الذهب للارتفاع خلال أوقات الضبابية الاقتصادية والمالية، لكن رفع أسعار الفائدة يقوض شهية الإقبال على المعدن الذي لا يدر فائدة.

غير أن الذهب فقد بعض بريقه بفعل صعود مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى في خمسة أسابيع مقابل عملات رئيسية، وهو ما يزيد تكلفة شراء الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن الأخرى زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 24.01 دولار للأونصة. وارتفع البلاتين 0.3% إلى 1052.44 دولار للأونصة. وصعد البلاديوم 0.6% إلى 1518.06 دولار للأونصة.