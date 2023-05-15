اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
الليرة التركية (فرانس برس)
الليرة التركية (فرانس برس)
اقتصاد تركيا

الليرة التركية تهبط لأدنى مستوى في شهرين بالتزامن مع الانتخابات

الليرة تتراجع 5% منذ بداية العام

لندن - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

تراجعت الليرة التركية إلى أدنى مستوى لها في شهرين مع بدء الأسواق المالية التداول في أعقاب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي أجريت يوم الأحد وسط توقعات بأن السباق الرئاسي يتجه إلى جولة إعادة.

وهبطت الليرة إلى 19.70 مقابل الدولار قبل أن تعوض بعض خسائرها وتصل إلى 19.65 لتتجه نحو تسجيل أسوأ جلسة لها منذ أوائل نوفمبر/تشرين الثاني.

مادة اعلانية

ولم يكن ذلك بعيدا عن مستوى 19.80 الذي سجلته العملة بعد الزلزال الدامي الذي ضرب البلاد في أوائل مارس/آذار.

كيف تحمي ثروتك إذا فشلت الولايات المتحدة في سداد ديونها؟ قصص اقتصادية اقتصاد أميركا كيف تحمي ثروتك إذا فشلت الولايات المتحدة في سداد ديونها؟

وأعلن حزبا الرئيس رجب طيب أردوغان ومنافسه المعارض كمال كليتشدار أوغلو تصدرهما السباق الرئاسي لكن مصادر في كلا المعسكرين قالت إنهما قد لا يتخطيان حاجز 50% اللازمة لإعلان الفوز مباشرة.

ولن تقرر الانتخابات الرئاسية من سيقود تركيا -العضو في حلف شمال الأطلسي التي يصل عدد سكانها إلى 85 مليون نسمة- وشكل سياستها الخارجية فحسب، وإنما ستحدد أيضا أسلوب حكمها والاتجاه الذي سيمضي فيه الاقتصاد وسط أزمة غلاء محتدمة.

وتراجعت الليرة 5% منذ بداية العام، كما أنها فقدت نحو 95% من قيمتها على مدار العقد ونصف العقد الماضيين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
فرنسا تستقبل المزيد من اللاجئين السودانيين الباحثين عن الأمن فرنسا تستقبل المزيد من اللاجئين السودانيين الباحثين عن الأمن
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط