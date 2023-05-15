دبي تشهد أول إصدار من صكوك الخزينة الإسلامية المقوّمة بالدرهم

أعلنت وزارة المالية الإماراتية، اليوم الاثنين، عن إدراج وتداول أول إصدار من "صكوك الخزينة الإسلامية" "T-Sukuk" المقوّمة بالدرهم الإماراتي، في بورصة "ناسداك دبي". وجاء الإصدار بالتعاون مع المصرف المركزي الإماراتي كوكيل للإصدار والدفع، مع معيار قياسي لحجم المزاد يصل إلى 1.1 مليار درهم.

وحقق الإصدار الافتتاحي طلباً قوياً من قبل الثمانية بنوك الموزعين الأساسيين، حيث تم استلام عطاءات بقيمة 8.3 مليار درهم، متجاوزة حجم الاكتتاب بواقع 7.6 مرة.

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وتوزعت الطلبات على صكوك الخزينة الإسلامية بالدرهم عبر كل من الشريحتين، لتحقق صكوك أجل عامين 550 مليون درهم، وصكوك أجل 3 أعوام 550 مليون درهم، وبإصدار إجمالي 1.1 مليار درهم. وفق ما أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام".

وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، إن هذه الخطوة تأتي لاستقطاب فئة جديدة من المستثمرين لرفد استدامة النمو الاقتصادي، وتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية والمساهمة في توفير أصول إسلامية عالية الجودة، وبأسعار تنافسية.

وأشار الحسيني إلى أن الخطوة تدعم البنك المركزي الإماراتي في إدارة السيولة ضمن القطاع المصرفي ويرفع حجم الاستثمارات المالية، بما ينعكس إيجابياً على اقتصاد الدولة والبيئة الاستثمارية ودخل الفرد والدخل القومي الإجمالي.