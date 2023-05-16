أسهم السيارات والتعدين تقود خسائر الأسواق الأوروبية قبيل بيانات لمنطقة اليورو
مؤشر ستوكس 600 الأوروبي يهبط 0.2%
تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء، متأثرة بخسائر أسهم شركات صناعة السيارات والتعدين بعدما غذت بيانات ضعيفة من الصين المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الصيني وبينما يترقب مستثمرون المزيد من البيانات الاقتصادية الخاصة بمنطقة اليورو.
وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2%، كما تراجعت معظم أسواق المنطقة.
وانخفضت قيمة أسهم شركات صناعة السيارات وشركات التعدين 1.2 و0.7% على التوالي بعد أن أظهرت بيانات نموا أقل من المتوقع للإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة، مما يشير إلى فقد الاقتصاد للزخم في بداية الربع الثاني، وفق رويترز.
وانخفض مؤشر أسهم شركات الاتصالات 0.8%، مع هبوط سهم تليكوم إيطاليا 4.6% بعد أن قال تقرير إن بنكاً حكومياً يعتزم إلغاء عرض بقيمة 19.3 مليار يورو (21 مليار دولار) لشراء شبكة الخطوط الأرضية للشركة.
وفي بريطانيا، تراجع سهم فودافون 3.9% بعد أن قالت الرئيسة الجديدة للمجموعة مارجريتا ديلا فالي إنها ستلغي 11 ألف وظيفة على مدى ثلاث سنوات لتقليل حجم العمالة وحذرت من تراجع التدفق النقدي الحر 1.5 مليار يورو هذا العام.
كما هوى سهم إمبريسر السويدية لألعاب الفيديو 11.6% وتذيل شركات المؤشر ستوكس 600 بعد أن خفضت الشركة توقعاتها المعدلة للأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب للعام بالكامل.
ويترقب المستثمرون الآن تقديرا سريعا للناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو، وبيانات التضخم في إيطاليا لشهر أبريل/نيسان، ومسح لمعهد زد.إي.دبليو الألماني لمعنويات المستثمرين لشهر مايو أيار في وقت لاحق اليوم.
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