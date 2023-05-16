تراجع الذهب بعد إشارات من "الفيدرالي" على استمرار الفائدة المرتفعة

تراجعت أسعار الذهب قليلا اليوم الثلاثاء بعدما درس المتعاملون بعناية تعليقات مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) حول إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة، بينما حدت المحادثات الخاصة برفع سقف الدين الأميركي وخطر التخلف عن السداد من خسائر السبائك.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2%، إلى 2015.84 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04:52 بتوقيت غرينتش بينما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي 0.1 % إلى 2020.40 دولار، بحسب "رويترز".

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وقال مات سيمبسون، محلل السوق البارز في "سيتي إندكس" إن أعضاء مجلس الاحتياطي الاتحادي قللوا من احتمالية خفض أسعار الفائدة هذا العام مما دفع أسعار الذهب إلى الانخفاض قليلا مضيفا أن فشل المعدن النفيس في البقاء فوق المستوى القياسي السابق الذي زعزع الثقة.

وكان سعر الذهب وصل إلى 2072.19 دولار هذا الشهر حائما حول مستواه القياسي الذي بلغ 2072.49 دولار، وذلك بعدما ألمح مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى أن الزيادات السريعة في أسعار الفائدة قد تنتهي.

وأشار أعضاء في المركزي الأميركي أمس الاثنين إلى أن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة، وإذا جد جديد فإنها قد ترتفع مرة أخرى نظرا للوتيرة البطيئة التي يسير بها انخفاض معدلات التضخم والاقتصاد الذي لا يظهر سوى علامات ضعف مؤقتة.

كما يتابع المتعاملون في السوق عن كثب تطورات نقاشات رفع سقف الدين الأميركي، ومن المقرر أن يجري الرئيس الأميركي جو بايدن محادثات بهذا الشأن مع السياسي الجمهوري كيفن مكارثي رئيس مجلس النواب الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش اليوم الثلاثاء.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 24.01 دولار للأوقية وتراجع البلاتين 0.1% إلى 1063.76 دولار بينما استقر سعر البلاديوم عند 1532.28 دولار.