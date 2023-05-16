طرح "أدنوك للإمداد والخدمات" في أبوظبي يستهدف جمع 607 ملايين دولار

قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) اليوم الثلاثاء إنها حددت نطاقا سعريا لطرح عام أولي لوحدة الخدمات اللوجستية البحرية، مما يمكن أن يجمع ما يصل إلى 607 ملايين دولار ويحدد قيمة أدنوك للإمداد والخدمات عند 4.05 مليار دولار.

وقالت الشركة في بيان إنها حددت النطاق السعري للوحدة بين 1.99 درهم (0.5420 دولار) و2.01 درهم للسهم.

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وقدم المستثمرون الأساسيون، وهم شركة السير للمعدات والتجهيزات البحرية وشركة الجرافات البحرية الوطنية وشركة ألفا أوريكس المحدودة وصندوق أبوظبي للتقاعد، التزاما مشتركا بنحو 180 مليون دولار.

وقال البيان إن أدنوك ستجمع ما بين 601 مليون و607 ملايين دولار من الطرح العام الأولي.

وستطرح أدنوك نحو 1.1 مليار سهم في وحدة الخدمات اللوجستية البحرية، أي ما يعادل 15%، من رأس مال الشركة المصدر. وتمتد فترة الاكتتاب على طرح الأسهم من 16 حتى 24 مايو/أيار.

وكانت "رويترز" قد ذكرت في مارسLآذار أن أدنوك تستعد لإدراج وحدة الإمداد والخدمات في يونيو/حزيران.

وسيكون هذا ثاني طرح عام أولي لشركة أدنوك هذا العام بعد أن جمعت 2.5 مليار دولار من طرح وحدتها للغاز في مارس/آذار.

وعينت "أدنوك" كل من "سيتي غروب" وبنك أبوظبي الأول وبنك إتش.إس.بي.سي الشرق الأوسط و"جيه.بي مورغان" مديرين رئيسيين مشتركين ومديري دفاتر مشتركين للطرح، فيما تعمل "موليس آند كو" مستشارا ماليا مستقلا للطرح.

وتسلم وحدة الإمداد والخدمات النفط الخام والمنتجات المكررة والمواد السائبة الجافة والغاز الطبيعي المسال من أبوظبي إلى عملائها الدوليين. وأنشئت الوحدة عام 2016 بعد دمج شركة ناقلات أبوظبي الوطنية وشركة الخدمات البترولية وشركة أبوظبي لإدارة الموانئ البترولية.