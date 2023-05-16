معظم أسواق الخليج تتبع بوصلة النفط هبوطاً.. والأسهم السعودية تتراجع 0.2%

تراجعت معظم أسواق الأسهم الخليجية عند الإغلاق، اليوم الثلاثاء، وسط تقييم المستثمرين لتراجع أسعار النفط والقلق إزاء مفاوضات رفع سقف الدين العام الأميركي.

وتراجع المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم السعودية 0.2% متأثرا بهبوط سهم "أرامكو" 2.1%.

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واستقرت العقود الآجلة للنفط إذ عادلت بيانات اقتصادية صينية أضعف من المتوقع الأثر الإيجابي لتوقعات وكالة الطاقة الدولية بارتفاع الطلب العالمي، وفق رويترز.

وقالت وزارة الطاقة الأميركية أمس الاثنين إنها ستشتري 3 ملايين برميل من النفط الخام للتسليم في أغسطس/آب بهدف إعادة ملء الاحتياطي الاستراتيجي.

وانخفض مؤشر السوق في دبي 0.5% مواصلا الهبوط للجلسة الرابعة على التوالي تحت وطأة هبوط سهم مجموعة تيكوم 3.2%.

وقال أحمد نجم رئيس أبحاث أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى (إكس.إس دوت كوم) إن بورصة دبي واصلت الهبوط عقب نتائج بعض الشركات اليوم في الوقت الذي تميل فيه المعنويات عالميا إلى الحذر.

وأضاف "تخلى المؤشر الرئيسي عن اتجاهه الصعودي وربما يشهد مزيدا من حركات التصحيح السعري إذا واصل المتعاملون البيع".

وفي أبوظبي خالف المؤشر الاتجاه ليغلق مرتفعا 0.1%.

وخسر المؤشر القطري 0.1%.

واستعد الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي أمس الاثنين، لمحادثات صعبة حول سقف الدين الحكومي قبل أقل من أسبوعين على تخلف محتمل للحكومة عن سداد التزاماتها.

وقال اقتصاديون إن تخلف الحكومة الأميركية عن السداد لأول مرة في تاريخها من شأنه أن يؤدي لركود الاقتصاد ويحدث حالة من الفوضى في الأسواق المالية، بينما بدأت المواجهة بشأن رفع سقف الدين تسبب قلقا للمستثمرين والمستهلكين.

وخارج منطقة الخليج، أغلق المؤشر المصري منخفضا 0.6% مع تراجع سهم أبوقير للأسمدة 2.5%.

وقال نجم إن البورصة المصرية تواصل الهبوط مع انحسار الإقبال على المخاطرة، بينما يراقب المستثمرون في الخارج التطورات في الولايات المتحدة. وقد تؤدي المعنويات المتدهورة عالميا لتفاقم موجة البيع الحالية بين المستثمرين الأجانب.