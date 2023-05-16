مكاسب متواضعة للأسهم الأميركية وسط مخاوف حدوث تباطؤ اقتصادي

أغلق مؤشرا "داو جونز" و"ستاندرد آند بورز" على مكاسب متواضعة في جلسة الاثنين بعدما أثارت بيانات مخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد الأميركي مما قد يساعد في خفض التضخم، وسط المفاوضات بشأن سقف الديون الأميركي، بينما ساعد صعود أسهم "ميتا" على رفع المؤشر "ناسداك".

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 47.98 نقطة، أو 0.14%، إلى 33348.6 نقطة، وصعد المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بمقدار 12.2 نقطة، أو 0.30%، إلى 4136.28 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 80.47 نقطة، أو 0.66%، إلى 12365.21 نقطة.

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وارتفع سهم شركة ميتا بلاتفورمس 2.16% ليصبح من أكبر الداعمين لكل من "ناسداك" و"ستاندرد آند بورز 500" بعد توصية من" لوب كابيتال" بشراء السهم.

وأدت بيانات تشير إلى تباطؤ اقتصادي إلى زيادة التوقعات بشأن موعد إيقاف مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) دورة رفع أسعار الفائدة فيما يحاول كبح التضخم.

وأشار العديد من مسؤولي الاحتياطي الاتحادي إلى أنهم يتوقعون أن تظل أسعار الفائدة مرتفعة، على عكس توقعات السوق لخفضها قبل نهاية العام.