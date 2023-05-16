مكاسب متواضعة للأسهم الأميركية وسط مخاوف حدوث تباطؤ اقتصادي
بيانات تشير إلى تباطؤ اقتصادي تزيد من التوقعات بشأن موعد إيقاف الفيدرالي دورة رفع أسعار الفائدة
أغلق مؤشرا "داو جونز" و"ستاندرد آند بورز" على مكاسب متواضعة في جلسة الاثنين بعدما أثارت بيانات مخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد الأميركي مما قد يساعد في خفض التضخم، وسط المفاوضات بشأن سقف الديون الأميركي، بينما ساعد صعود أسهم "ميتا" على رفع المؤشر "ناسداك".
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 47.98 نقطة، أو 0.14%، إلى 33348.6 نقطة، وصعد المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بمقدار 12.2 نقطة، أو 0.30%، إلى 4136.28 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 80.47 نقطة، أو 0.66%، إلى 12365.21 نقطة.
وارتفع سهم شركة ميتا بلاتفورمس 2.16% ليصبح من أكبر الداعمين لكل من "ناسداك" و"ستاندرد آند بورز 500" بعد توصية من" لوب كابيتال" بشراء السهم.
وأدت بيانات تشير إلى تباطؤ اقتصادي إلى زيادة التوقعات بشأن موعد إيقاف مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) دورة رفع أسعار الفائدة فيما يحاول كبح التضخم.
وأشار العديد من مسؤولي الاحتياطي الاتحادي إلى أنهم يتوقعون أن تظل أسعار الفائدة مرتفعة، على عكس توقعات السوق لخفضها قبل نهاية العام.
-
يلين: عدم رفع سقف الدين الأميركي يطلق عنان كارثة اقتصادية!أميركا في طريقها للتخلف عن سداد ديونها لأول مرة في تاريخها اقتصاد
-
النفط يواصل مكاسبه بفضل خطط أميركية لإعادة ملء الاحتياطي الاستراتيجيالعقود الآجلة لخام برنت ترتفع 31 سنتا أو 0.4% إلى 75.54 دولار للبرميل طاقة
-
أميركا تشتري 3 ملايين برميل لإعادة ملء الاحتياطي النفطي الاستراتيجيالمبيعات السابقة قلصت المخزون الاستراتيجي إلى نحو 372 مليون برميل عند أدنى مستوى منذ عام 1983 طاقة