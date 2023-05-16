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وول ستريت (iStock)
وول ستريت (iStock)
وول ستريت

وول ستريت تتراجع متأثرة بتوقعات "هوم ديبوت" وبيانات اقتصادية

انخفض المؤشر داو جونز الصناعي عند الفتح 73.23 نقطة

دبي - العربية.نت
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انخفضت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت عند الفتح اليوم الثلاثاء تحت وطأة توقعات قاتمة من "هوم ديبوت" وبيانات مبيعات التجزئة لشهر أبريل/نيسان التي أشارت إلى تأثر المستهلكين بارتفاع الأسعار والفائدة.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي عند الفتح 73.23 نقطة أو ما يعادل 0.22% إلى 33275.37 نقطة، وكذلك المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 8.33 نقطة أو 0.20% إلى 4127.95 نقطة.

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وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 38.16 نقطة أو 0.31% إلى 12327.05 نقطة، وفق رويترز.

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