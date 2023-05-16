وول ستريت تتراجع متأثرة بتوقعات "هوم ديبوت" وبيانات اقتصادية

انخفضت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت عند الفتح اليوم الثلاثاء تحت وطأة توقعات قاتمة من "هوم ديبوت" وبيانات مبيعات التجزئة لشهر أبريل/نيسان التي أشارت إلى تأثر المستهلكين بارتفاع الأسعار والفائدة.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي عند الفتح 73.23 نقطة أو ما يعادل 0.22% إلى 33275.37 نقطة، وكذلك المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 8.33 نقطة أو 0.20% إلى 4127.95 نقطة.

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وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 38.16 نقطة أو 0.31% إلى 12327.05 نقطة، وفق رويترز.