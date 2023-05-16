"الأهلي السعودي" يعتزم استرداد صكوك رأس المال الإضافية بقيمة 1.3 مليار ريال

كشف البنك الأهلي السعودي، عن اعتزامه استرداد صكوك رأس المال الإضافية من الفئة 1 بمبلغ 1.3 مليار ريال بتاريخ 5 يونيو 2023 بالقيمة الاسمية بالكامل.

وقال البنك في بيان له على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إنه تم إصدار تلك الصكوك في 5 يونيو 2017، بقيمة 1.3 مليار ريال مؤهلة كرأس مال إضافي من الفئة 1 وفقًا للوائح البنك المركزي السعودي.

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وأضاف أنه سيسترد الصكوك في تاريخ الاستدعاء التعاقدي الأول بتاريخ 5 يونيو 2023 وفقاً للقيمة الاسمية للصكوك.

وذكر أن مبلغ الربح الدوري مستحق الدفع للفترة المنتهية، باستثناء تاريخ 5 يونيو 2023، سيتم تحويله إلى حملة الصكوك في 5 يونيو 2023 بناءً على ما يملكه كل منهم بتاريخ 21 مايو 2023 وقد تم الحصول على الموافقة التنظيمية المطلوبة في هذا الصدد.

ومؤخرا، أعلن البنك الأهلي السعودي عن موافقة الجمعية غير العادية للمساهمين على زيادة رأسمال البنك إلى 60 مليار ريال أو بنسبة 33.99%، عن طريق منح أسهم مجانية بواقع سهم لكل 3 أسهم تقريبا.

وأضاف البنك، أن الجمعية وافقت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 6% من رأس المال (ما يعادل 0.6 ريال للسهم) عن النصف الثاني 2022.