أسهم أوروبا تتراجع متأثرة بمخاوف سقف الدين الأميركي ونتائج شركات ضعيفة

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء مع استمرار قلق المستثمرين من نتائج مفاوضات رفع سقف الدين الأميركي وما إن كانت ستؤدي إلى تجنب التخلف عن السداد، فضلا عن مجموعة نتائج أرباح ضعيفة تصدرتها شركات إدارة أسواق المال.

وبحلول الساعة 07:16 بتوقيت غرينتش انخفض المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.3%، وتصدرت شركات الخدمات المالية والعقارات الخسائر.

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ونزل سهم يورونكست 4.2% بعدما أعلنت شركة تشغيل أسواق المال انخفاض إيراداتها وأرباحها في الربع الأول من العام، كما تراجع سهم مجموعة بورصة لندن 4.2% بعدما باع كونسورتيوم من المستثمرين منهم شركة المدفوعات الأميركية بلاكستون وتومسون رويترز أسهما بقيمة تبلغ نحو 2.7 مليار جنيه إسترليني (3.41 مليار دولار)، وفق رويترز.

وانخفض سهم كومرتس بنك الألماني 3.7% على الرغم من ارتفاع صافي أرباحه إلى مثليها في الربع الأول من العام.

واستقر سهم يو.بي.إس جروب بعدما أعلن البنك السويسري أنه يتوقع تكبد خسارة مالية بنحو 17 مليار دولار جراء الاستحواذ على كريدي سويس.

لكن سهم ساب الألمانية صعد 1.6% بعدما رفعت الشركة المتخصصة في البرمجيات توقعاتها لأرباح 2025 بالكامل، كما أعلنت عن إعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى خمسة مليارات يورو.

وزاد سهم سيمنس الألمانية 2.7% بعد رفع الشركة المتخصصة في الهندسة والتكنولوجيا توقعاتها لمبيعات وأرباح العام بأكمله.