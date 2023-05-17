ارتفاع معظم بورصات الخليج مع انحسار تأثير محادثات سقف الدين الأميركي
ارتفاع المؤشر القطري 2% مع صعود معظم الأسهم المدرجة على المؤشر
ارتفعت أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج في ختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، وسط عودة التفاؤل بشأن توصل الحكومة الأميركية لاتفاق شأن ملف سقف الدين الحكومي.
وصعد المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم السعودية "تاسي" 0.6%، بفضل ارتفاع 3.6%، في سهم "البنك الأهلي السعودي"، أكبر البنوك في البلاد. بالإضافة إلى ارتفاع سهم "بنك الرياض" 3%.
من ناحية أخرى، خسر سهم "أرامكو" السعودية 0.9%، بعد انتهاء الحق في توزيعات الأرباح.
وارتفع المؤشر القطري 2% مع صعود معظم الأسهم المدرجة على المؤشر بعدما ذكرت تقارير إعلامية أن الدولة الخليجية تعتزم دعم سوق الأسهم بهدف جذب المستثمرين الأجانب. كما قفز سهم "مصرف قطر الإسلامي" 4.5%.
وأوقف مؤشر سوق دبي خسائر استمرت لأربعو جلسات ليغلق مرتفعا 1.6%، مع صعود سهم "مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي" (إمباور) 3%. في المقابل، ارتفع مؤشر سوق أبو ظبي 0.5%.
وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية المصري 1.1% مع هبوط سهم "سيدي كرير للبتروكيماويات" 6.7%.
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