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الأسهم الأميركية ترتفع مع تعافي أسهم البنوك

قاد بنك "ويسترن أليانس بانكورب" تعافي أسهم البنوك المحلية

دبي - العربية.نت
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افتتحت الأسهم الأميركية على ارتفاع اليوم الأربعاء بعد أن قاد بنك "ويسترن أليانس بانكورب" تعافياً بين أسهم البنوك المحلية وسط عودة التفاؤل بشأن انفراجة محتملة لأزمة سقف الدين التي تشهدها واشنطن.

وارتفع مؤشر "داو جونز الصناعي" عند افتتاح السوق 80.34 نقطة أو ما يعادل 0.24% ليصل إلى 33092.48 نقطة، وكذلك مؤشر S&P 500 بواقع 12.95 نقطة أو 0.32% إلى 4122.85 نقطة. بينما صعد مؤشر "ناسداك المجمع" 45.53 نقطة أو 0.37% إلى 12388.58 نقطة.

محادثات سقف الدين مستمرة في واشنطن بعد عدم التوصل إلى اتفاق أمس نبض السوق اقتصاد أميركا محادثات سقف الدين مستمرة في واشنطن بعد عدم التوصل إلى اتفاق أمس
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وكانت المخاوف بشأن التخلف عن السداد ألقت بثقلها على الأسواق خلال الفترة الأخيرة حيث انخفض مؤشر "داو جونز" بأكثر من 3% هذا الشهر.

وفيما يتعلق بأحدث البيانات الاقتصادية الأميركية، سجلت عمليات بناء المساكن لشهر أبريل/نيسان بيانات متماشية مع التوقعات، عند 1.4 مليون.

ويتوقع "JPMorgan" أن يظل السوق في نطاق تداول ضيق حيث يحاول المشرعون التوصل إلى اتفاق بشأن سقف الديون الحكومية.

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