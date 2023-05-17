بنك "ظفار" يعدل العرض غير الملزم للاندماج مع "الأهلي" العُماني

عدل "بنك ظفار" عرضه غير الملزم للاندماج مع البنك الأهلي، بعد أن كان قد قدم عرضا أوليا للاستحواذ على البنك في أبريل الماضي، وتم رفضه من قِبل مجلس إدارة الأهلي.

وأكد بنك ظفار أن عملية الاندماج ستدعم السيولة وتوفر فرصا للتطوير الوظيفي لموظفي البنكين، إلى جانب إنشاء بنك عماني يتمتع بمكانة تنافسية قوية وموقع جيد لخدمة السوق.

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جدير بالذكر أن هناك عرضا آخر مقدما من قبل الشركة العمانية الدولية للتنمية والاستثمار "أومنفيست"، للاستحواذ نقدا على كافة أسهم البنك الأهلي، بالتحالف مع بنك عمان العربي وبعض المستثمرين الآخرين، مقابل 185 بيسة للسهم.