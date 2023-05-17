سوق السعودية
"الشرقية للتنمية" تحدد فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة
أكدت أن نهاية فترة تداول حقوق الأولوية.. غدا
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أعلنت الشركة "الشرقية للتنمية" عن موعد انتهاء فترة تداول حقوق الأولوية وفترة الاكتتاب في الأسهم الجديدة.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن تاريخ نهاية فترة تداول حقوق الأولوية غدا الخميس الموافق 18 مايو.
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وأضافت أن تاريخ نهاية فترة الاكتتاب في الأسهم الجديدة يوم 23 مايو 2023.
وأشارت إلى أن الأحقية ستكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والتي انعقدت بتاريخ 7 مايو 2023م.
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