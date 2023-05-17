"المطاحن الأولى" السعودية تعلن نيتها طرح 30% من أسهمها للاكتتاب العام
نمو مركب للمبيعات بنسبة 11.5% على مدار 3 سنوات
أعلنت شركة الأهلي المالية بصفتها مدير الاكتتاب والمستشار المالي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية، في الطرح العام الأولي المحتمل لشركة المطاحن الأولى عن نية الشركة في طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي وإدراج أسهمها العادية في السوق الرئيسية لدى "تداول" السعودية، حيث من المتوقع أن يشمل الطرح بيع 30% من أسهم الشركة.
وذكرت الشركة في بيان، على موقع "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، أنها عينت شركة الأهلي المالية للعمل كمستشار مالي فيما يخص الطرح، كما عينت أيضا "الأهلي المالية" "جي بي أي بي كابيتال" كمتعهدي التغطية. بالإضافة إلى تعيين مصرف الراجحي ومصرف الإنماء ككجهات مستلمة.
وحققت "المطاحن الأولى" نمو مركب للمبيعات بنسبة 11.5% على مدار 3 سنوات، مع مبيعات بقيمة 801 مليون ريال في عام 2021، بينما بلغت المبيعات 678 مليون ريال في التسعة أشهر الأولى من 2022.
وبلغ حجم مبيعات الشركة نحو 1.28 مليون طن للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
وافقت هيئة السوق المالية السعودية، في فبراير الماضي، على طلب شركة "المطاحن الأولى" تسجيل أسهمها وطرح 16.5 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل 30%، من إجمالي أسهم الشركة.
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